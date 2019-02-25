Директора лесхоза в Марксе оштрафовали за щепки на делянке

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-25T11:56:07+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области оштрафовали директора лесхоза.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, были нарушены требования закона при заготовке древесины.

Проверка показала, что 11 января после вырубки деревьев на делянке остались «порубочные остатки» — щепки и ветви.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора лесхоза. Министерство природных ресурсов и экологии оштрафовало его на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU