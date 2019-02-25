Введен в эксплуатацию новый водовод по улице Ипподромная

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-25T11:55:12+03:00

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«Концессии водоснабжения — Саратов» завершили основные строительно-монтажные работы по замене водопровода диаметром 560 мм по улице Ипподромная. Специалистами произведена реконструкция наиболее аварийного участка коммуникаций в районе базы «Жилпромстрой» между улицами Шехурдина и Плодородная. Объект является основной магистралью, снабжающей питьевой водой жилые застройки по проспекту Строителей и в поселке Северный с населением более 15 тыс. человек. Водовод проложен в 1971 году, и за последние два года здесь было устранено более 20 повреждений, что сказывалось на бесперебойности водоснабжения потребителей. В результате выполненных работ в эксплуатацию введен новый полиэтиленовый трубопровод протяженностью 340 м.

В 2018 году компанией выполнен первый этап перекладки аварийного объекта по улице Ипподромной — произведена реконструкция участка водовода протяженностью 741 м от улицы Шехурдина до школы № 46. Новые сети изготовлены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию построенных объектов на срок не менее 50 лет. Масштабное обновление участка системы водоснабжения позволит снизить аварийность и повреждаемость сетей, обеспечивая бесперебойность подачи питьевой воды жителям микрорайона. Создание и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения заложит основы для их многолетнего надежного функционирования на десятилетия вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU