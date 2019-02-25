2019-02-25T11:55:12+03:00
Недвижимость

Введен в эксплуатацию новый водовод по улице Ипподромная

Он был проложен почти полвека назад
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Концессии водоснабжения — Саратов» завершили основные строительно-монтажные работы по замене водопровода диаметром 560 мм по улице Ипподромная. Специалистами произведена реконструкция наиболее аварийного участка коммуникаций в районе базы «Жилпромстрой» между улицами Шехурдина и Плодородная. Объект является основной магистралью, снабжающей питьевой водой жилые застройки по проспекту Строителей и в поселке Северный с населением более 15 тыс. человек. Водовод проложен в 1971 году, и за последние два года здесь было устранено более 20 повреждений, что сказывалось на бесперебойности водоснабжения потребителей. В результате выполненных работ в эксплуатацию введен новый полиэтиленовый трубопровод протяженностью 340 м.

В 2018 году компанией выполнен первый этап перекладки аварийного объекта по улице Ипподромной — произведена реконструкция участка водовода протяженностью 741 м от улицы Шехурдина до школы № 46. Новые сети изготовлены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию построенных объектов на срок не менее 50 лет. Масштабное обновление участка системы водоснабжения позволит снизить аварийность и повреждаемость сетей, обеспечивая бесперебойность подачи питьевой воды жителям микрорайона. Создание и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения заложит основы для их многолетнего надежного функционирования на десятилетия вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверяют гибель двух мужчин на пожаре в Екатериновском районе
Мальчика в Новобурасском районе избивал его родной брат
Виновника пяти смертей в ДТП у Озинок посадили на 2,5 года
На проспекте Строителей в Саратове круглый год льет вода
Жителю Шихан отказались смягчать приговор за наркоманию в колонии
В Новобурасском районе группа подростков избила ребенка
За сутки в Саратов поступило 369 тыс. кубометров питьевой воды
На рынке в Марксе продавали налимов без документов
Сумма штрафов клуба «Протон-Саратов» выросла до 1 млн рублей
В Саратове пройдут всероссийские Фединские чтения
В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой малышки от кипятка
Панков о ЖК «Южный»: Вопросы по «дорожной карте» должны решаться оперативно
Саратовцев предупреждают о сильном снегопаде
В центре Саратова встали троллейбусы №№5 и 10
Мошенница прикинулась соседкой из первого подъезда, чтобы выманить у саратовчанки круглую сумму
Новые стандарты работы планируются для всех детских поликлиник Саратовской области
Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек
На совещании у Радаева обсудили производительность труда и деловой климат в свете послания президента