2019-02-25T11:52:49+03:00
Общество

В саратовском СУ СКР заработал телефон для экстренных жалоб от бизнесменов

Все обращения передаются в центральный аппарат СК России
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В СУ СКР по Саратовской области выполняют поручение председателя СКР и открыли телефонную линию для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

- Прием сообщений осуществляется по телефону: 8 (495) 986-78-18 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по московскому времени), — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там сообщили, что все принятые жалобы и сообщения будут передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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