Управляющую компанию из Маркса оштрафовали на 50 тыс. рублей за плохую работу

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-25T11:50:59+03:00

Принадлежащие им дома и территории не приводили в порядок

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Суд признал виновным директора марксовской ООО «УК «Платон».

- Компания обязана была следить за многоквартирными домами №29/1 по улице 10-я линия, №49 по проспекту Строителей, №7 по улице Дорожная, №36 по улице Аэродромная. При этом крыши зданий не очищались и не ремонтировались вовремя, а дворы никто не убирал. Нарушения выявились во время проверки, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении директора УК «Платон» завели административное дело. Мировой судья постановил: нарушитель будет наказан на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU