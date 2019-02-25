В поселке Ровное мальчики незаконно играли в игры для взрослых

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-25T11:48:17+03:00

Прокуратура оштрафовала бизнесмена, который пустил их в игровую комнату

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В поселке Ровное дети играли в игры для взрослых.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, проверка показала, что 11 февраля двое несовершеннолетних мальчиков — 17 и 16 лет — находились в игровой комнате, которую обустроил местный бизнесмен.

Там подростки играли на приставке Sony Playstation 4. При этом на игре была маркировка «18+» и предупреждение «Запрещено для детей».

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU