В поселке Ровное мальчики незаконно играли в игры для взрослых
Прокуратура оштрафовала бизнесмена, который пустил их в игровую комнату
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В поселке Ровное дети играли в игры для взрослых.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, проверка показала, что 11 февраля двое несовершеннолетних мальчиков — 17 и 16 лет — находились в игровой комнате, которую обустроил местный бизнесмен.
Там подростки играли на приставке Sony Playstation 4. При этом на игре была маркировка «18+» и предупреждение «Запрещено для детей».
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU