Саратовский спортсмен стал чемпионом Европы по зимнему триатлону
Он одержал победу в личном зачете
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Вчера, 24 февраля, в румынском городе Чейле-Градистей завершились чемпионат и первенство Европы по зимнему триатлону.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, победителем чемпионата в личном зачете стал саратовский спортсмен Дмитрий Брегеда. В категории «Элита» он финишировал с итоговым временем 01,01,55.
В эстафете-микс 2×2, состоящей из бега 1,5 км; 2,65 км велосипедной поездки; 2 км лыж мужчина в паре с Юлией Суриковой из Ярославля получил только пятое место.
«Бронзу» в личной гонке среди юниоров завоевала саратовская спортсменка Екатерина Карпова.
ИСТОЧНИК KP.RU