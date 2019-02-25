Саратовский спортсмен стал чемпионом Европы по зимнему триатлону

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-25T11:46:01+03:00

Он одержал победу в личном зачете

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Вчера, 24 февраля, в румынском городе Чейле-Градистей завершились чемпионат и первенство Европы по зимнему триатлону.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, победителем чемпионата в личном зачете стал саратовский спортсмен Дмитрий Брегеда. В категории «Элита» он финишировал с итоговым временем 01,01,55.

В эстафете-микс 2×2, состоящей из бега 1,5 км; 2,65 км велосипедной поездки; 2 км лыж мужчина в паре с Юлией Суриковой из Ярославля получил только пятое место.

«Бронзу» в личной гонке среди юниоров завоевала саратовская спортсменка Екатерина Карпова.

ИСТОЧНИК KP.RU