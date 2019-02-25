Под Саратовом женщина тратила выделяемые на детей деньги на себя

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-25T10:51:44+03:00

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В Романовском районе прокуратура нашла нарушения в исполнении родительских обязанностей у одной местной жительницы.

- Родительница имеет четверых детей от двух до пяти лет. Однако их плохо кормили и одевали. Ребята мало гуляли, о их здоровье не заботились. Также женщина не выполняла рекомендации врачей, в связи с чем здоровье ее пятилетней дочери ухудшилось. Деньги, которые гражданка получала на содержание детей, она тратила на себя, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве по Саратовской области.

Прокурорская проверка выявила, что малышей надо госпитализировать.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей».

Также сотрудники дадут оценку работе должностных лиц в органах профилактики безнадзорности, так как они долго не принимали каких-либо мер с целью защиты ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU