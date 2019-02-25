Жителей Саратова призывают не платить за перенастройку телевизоров на «цифру»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-25T10:59:31+03:00

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За настройку каналов цифрового телевидения не нужно платить — об этом «КП-Саратов» рассказали в администрации Энгельсского района.

Переход на цифровое телевидение в Саратовской области произойдет 3 июня.

Как подчеркивают власти, наладкой приставок на безвозмездной основе занимаются волонтеры, которых можно вызвать через «горячую линию» РТРС 8-800-220-20-02.

Перенастройка телевизора занимает порядка 20 минут, если имеется дециметровая антенна. Сейчас на большинстве домов установлены аналоговые, которые надо менять. Если у гражданина аналоговый телевизор, то ему еще потребуется и специальная приставка.

Также жителям напоминают, что если рядом с логотипом телеканала появилась буква «А», то это значит, что телевизор принимает аналоговый сигнал и его нужно перенастроить на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU