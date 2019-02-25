В Новых Бурасах мать села на младенца, чтобы его убить

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-25T10:57:23+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы поселка Новые Бурасы. Она обвиняется в покушении на убийство малолетнего.

- По версии следствия, около 8:00 2 ноября 2018 года она завернула своего восьмимесячного сына в ватное одеяло, лишив доступа кислорода. Потом мать села на него сверху и стала руками сжимать грудную клетку. Убить малыша ей не дала соседка, которая вбежала в квартиру через незапертую дверь, услышав крики ребенка, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Задержанная женщина признала свою вину. Она объяснила, что захотела убить сына из-за ссоры с парнем.

Окончания расследования уголовного дела мать ожидает под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU