Саратовский спортсмен Даци Дациев наградил победителей чемпионата по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-25T10:36:25+03:00

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С 21 по 23 февраля в Саратове на базе регионального центра спортивной подготовки прошли чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу в дисциплинах «К-1», «Лайт контакт» и «Поинтфайтинг».

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из Саратовской, Самарской, Пензенской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и Чувашии.

Лучших кикбоксеров награждал президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев.

- В первую очередь радует то, что успеха добивается молодежь. Желаю удачи победителям на предстоящем чемпионате России, а тем, кому не повезло в этот раз, не расстраиваться, самые большие победы впереди. Главное — не сдаваться, — делится Даци Дациев в своем Instagram.

Этот чемпионат посетил президент федерации приволжского федерального округа по кикбоксингу, ЗТР, старший тренер сборной команды России по К-1 Расул Далгатов.

ИСТОЧНИК KP.RU