Под Саратовом мужчина до смерти забил собутыльника из-за аморального поведения

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-25T10:34:16+03:00

Они оба были в гостях у женщины

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В Калининском районе Саратовской области мужчину обвиняют в смерти приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 45-летнего гражданина было найдено в селе Александровка Третья Калининского района.

Следствие установило, что 19 февраля в доме этого села 53-летняя женщина принимала гостей. К ней пришли 36-летняя подруга и мужчины 45 и 36 лет.

Во время совместного застолья двое сельчан поссорились из-за отношения старшего из них к своей матери. По мнению младшего приятеля, тот аморально себя вел. Словесная перепалка переросла в драку и 36-летний несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове и туловищу.

Женщины вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть 45-летнего мужчины.

Причиной гибели стала сочетанная травма тела.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU