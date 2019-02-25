Под Саратовом мужчина до смерти забил собутыльника из-за аморального поведения
В Калининском районе Саратовской области мужчину обвиняют в смерти приятеля.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 45-летнего гражданина было найдено в селе Александровка Третья Калининского района.
Следствие установило, что 19 февраля в доме этого села 53-летняя женщина принимала гостей. К ней пришли 36-летняя подруга и мужчины 45 и 36 лет.
Во время совместного застолья двое сельчан поссорились из-за отношения старшего из них к своей матери. По мнению младшего приятеля, тот аморально себя вел. Словесная перепалка переросла в драку и 36-летний несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове и туловищу.
Женщины вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть 45-летнего мужчины.
Причиной гибели стала сочетанная травма тела.
Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU