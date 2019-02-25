Саратовские каратисты увезли пять медалей с всероссийского турнира
Соревнования прошли в Одинцово
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С 23 по 24 февраля в Одинцове Московской области прошел всероссийский турнир по всестилевому карате «Кубок Федерации», в котором приняли участие саратовские спортсмены.
- Наши земляки увезли домой пять медалей: три золотых, по одной серебряной и бронзовой. Всего за звание лучших приехали побороться порядка 1,8 тыс. спортсменов из 29 регионов России, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.
Почетные места заняли Георгий Полубатко, Владислав Караваев, Анастасия Земскова и Алиса Пичугина.
ИСТОЧНИК KP.RU