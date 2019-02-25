Саратовские каратисты увезли пять медалей с всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-25T10:31:03+03:00

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С 23 по 24 февраля в Одинцове Московской области прошел всероссийский турнир по всестилевому карате «Кубок Федерации», в котором приняли участие саратовские спортсмены.

- Наши земляки увезли домой пять медалей: три золотых, по одной серебряной и бронзовой. Всего за звание лучших приехали побороться порядка 1,8 тыс. спортсменов из 29 регионов России, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

Почетные места заняли Георгий Полубатко, Владислав Караваев, Анастасия Земскова и Алиса Пичугина.

ИСТОЧНИК KP.RU