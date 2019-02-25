В Ершовском районе девочка получила смертельные ожоги, обварившись кипятком
В Ершовском районе прокуратура организовала проверку по факту смерти девочки 2017 года рождения.
- Ребенок 21 февраля опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, будучи дома у своей бабушки в селе Чапаевка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, родственница и мать малышки не обратились в больницу. Через два дня, 23 февраля, девочка умерла.
Отмечается, что семья ранее состояла на учете.
Выяснят обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям работников органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, по результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU