2019-02-25T09:46:44+03:00
Происшествия

В Ершовском районе девочка получила смертельные ожоги, обварившись кипятком

Мать и бабушка ребенка не стали обращаться в больницу
Ольга Муравлёва
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В Ершовском районе прокуратура организовала проверку по факту смерти девочки 2017 года рождения.

- Ребенок 21 февраля опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, будучи дома у своей бабушки в селе Чапаевка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, родственница и мать малышки не обратились в больницу. Через два дня, 23 февраля, девочка умерла.

Отмечается, что семья ранее состояла на учете.

Выяснят обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям работников органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, по результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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