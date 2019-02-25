Саблисты из Саратова завоевали три медали в Самаре
Они получили «золото», «серебро» и «бронзу»
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В Самаре 22-23 февраля в рамках открытого первенства Самарской области памяти мастера спорта России Сергея Исакова прошли личные соревнования среди саблистов и саблисток.
В состязаниях участвовали спортсмены 2007 года рождений и моложе. Первое место получил Георгий Терехов, второе — Варвара Степанова, а третье — Алиса Мирошина, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.
Их подготовили заслуженный тренер РСФСР Голубев Евгений Сергеевич и Агапов Сергей Николаевич.
ИСТОЧНИК KP.RU