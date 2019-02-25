В Воскресенском районе на администрацию подали в суд за опасные дороги к школе
В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения законодательства о дорожном движении.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что около четырех школ (села Воскресенское, Кошели, Елшанка и Букатовка) на пешеходных переходах нет разметки.
Это, отметили в прокуратуре, создает угрозы для здоровья и жизни школьников.
Ранее главе Воскресенского района уже вносили представления, но нарушения не были устранены. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать администрацию нанести дорожную разметку.
Суд удовлетворил требование прокуратуры, которая взяла исполнение на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU