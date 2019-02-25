В Воскресенском районе на администрацию подали в суд за опасные дороги к школе

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-25T09:29:29+03:00

На пешеходных переходах не было разметки

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения законодательства о дорожном движении.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что около четырех школ (села Воскресенское, Кошели, Елшанка и Букатовка) на пешеходных переходах нет разметки.

Это, отметили в прокуратуре, создает угрозы для здоровья и жизни школьников.

Ранее главе Воскресенского района уже вносили представления, но нарушения не были устранены. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать администрацию нанести дорожную разметку.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, которая взяла исполнение на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU