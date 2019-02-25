2019-02-25T09:25:15+03:00
Происшествия

В Саратовской области сгорели две бани

Оба пожара случились вчера, 24 февраля
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 февраля, в Саратовской области сгорели две бани.

- Первый сигнал поступил на пульт оперативного дежурного в 07:46. Четыре единицы техники и 15 пожарных тушили 30 кв. м полыхающей бани на Белозерской улице в Заводском районе Саратова, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Второе ЧП случилось в 20:30 в Аткарске. Пятеро пожарных и одна единица техники ликвидировали возгорание кровли бани на площади 9 кв. м.

Предположительно, причиной этого стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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