В Саратовской области сгорели две бани
Оба пожара случились вчера, 24 февраля
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Вчера, 24 февраля, в Саратовской области сгорели две бани.
- Первый сигнал поступил на пульт оперативного дежурного в 07:46. Четыре единицы техники и 15 пожарных тушили 30 кв. м полыхающей бани на Белозерской улице в Заводском районе Саратова, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Второе ЧП случилось в 20:30 в Аткарске. Пятеро пожарных и одна единица техники ликвидировали возгорание кровли бани на площади 9 кв. м.
Предположительно, причиной этого стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.
ИСТОЧНИК KP.RU