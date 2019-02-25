В Балакове маленькая девочка чуть не спалила девятиэтажку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-25T08:57:49+03:00

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Вчера вечером, 24 февраля, в Балакове Саратовской области произошел пожар в квартире в девятиэтажки. ЧП случилось в доме №52 по улице 20 лет ВЛКСМ.

- Мать ребенка ушла в магазин и оставила одну пятилетнюю девочку дома. Она залезла на стол взяла спички и начала пробовать как мама их поджигать. Подожгла она одну спичку и бросила в урну. Мусорка загорелась, было очень много дыма, который разошелся по всем этажам, — написал анонимный очевидец в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что запах учуяла одна из соседок, она же вскрыла квартиру и достала ребенка. После приехали пожарные, потушившие урну, а также полиция.

Фото из соцсетей

Автор записи также отмечает, что семья, в которой произошел инцидент, — неблагополучная и недавно переехала в этот дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU