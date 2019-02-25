Панков: Володин многое сделал для жителей Хвалынского района

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-25T09:23:00+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный Хвалынску.

- О чем мы вспоминаем, говоря о Хвалынске? О богатом историческом наследии, уникальной природе, здравницах и курортах. Все это не только радует жителей, но и привлекает гостей нашей области. На сохранение и развитие достояния района направлены многие проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Одним из первых проектов почти 20 лет назад было строительство Дворца культуры в Хвалынске. Это был еще советский недострой. Как только объект был закончен, он сразу стал центром культурной жизни района. Здесь занимаются творческие коллективы, разместилась библиотека и популярный у туристов музей знаменитых хвалынских яблок.

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Значительную часть доходов спикер тратит на благотворительность, в том числе, на поддержку музеев и творческих коллективов нашей области. Благодаря этому краеведческий музей Хвалынска встретил свой столетний юбилей в обновленном виде и с новой экспозицией отдела истории. Это не первый раз, когда музей получает поддержку Володина. Реконструировалась также и Детская школа искусств.

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По благотворительной программе Володина была отремонтирована картинная галерея К. С. Петрова-Водкина, это часть музея великого художника. Она открылась к одному из фестивалей творчества «Хвалынские этюды», который также проводится по инициативе спикера. Это значимое событие в культурной жизни нашей области, оно привлекает художников со всей страны.

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Очень дорожат хвалынцы реконструированными при поддержке спикера памятниками истории — усадьбой Воронцовых-Дашковых, Церковью Воздвижения Креста Господня. Возведены и новые храмы, в том числе красивейший храмовый комплекс в Алексеевке.

Заповедная природа района помогает людям поправить здоровье. В уникальном санатории «Черемшаны» не только ремонтировались корпуса, но и строились новые, была решена проблема с газоснабжением. Реконструирована водолечебница, создан центр реабилитации «Пещера Монаха». Что особенно важно, могут получить льготные путевки пожилые люди, инвалиды и семьи в трудной жизненной ситуации.

Помогают укрепить здоровье людей и спортивные проекты Володина. В Хвалынском районе это не только современный ФОК с бассейном, но и спортивные площадки, где занимаются и дети, и взрослые.

Можно приехать в любой район области и убедиться — здесь Володин бывал не раз, и многое сделал для жителей, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU