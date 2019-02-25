В столкновении двух автобусов в Саратове пострадали пассажиры
Водитель Peugeout не справился с управлением
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Утром в минувшую субботу, 23 февраля, Peugeot 2227, движущийся по маршруту №23, столкнулся с автобусом ГАЗ, курсирующим по маршруту №55. Авария произошла в 7:17 на Вокзальном проезде в Саратове.
По данным ГИБДД, 51-летний водитель французской машины не справился с управлением и врезался в ГАЗ возле дома №5.
В результате столкновения два пассажира отечественного транспорта были госпитализированы. Позднее 61-летний пострадавший мужчина отпущен из больницы, 57-летняя женщина остается на лечении в медучреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU