В столкновении двух автобусов в Саратове пострадали пассажиры

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-25T09:20:17+03:00

Водитель Peugeout не справился с управлением

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Утром в минувшую субботу, 23 февраля, Peugeot 2227, движущийся по маршруту №23, столкнулся с автобусом ГАЗ, курсирующим по маршруту №55. Авария произошла в 7:17 на Вокзальном проезде в Саратове.

По данным ГИБДД, 51-летний водитель французской машины не справился с управлением и врезался в ГАЗ возле дома №5.

В результате столкновения два пассажира отечественного транспорта были госпитализированы. Позднее 61-летний пострадавший мужчина отпущен из больницы, 57-летняя женщина остается на лечении в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU