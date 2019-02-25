С начала зимы на улицы Саратова высыпали 4 тыс. тонн реагентов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-25T09:15:32+03:00

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Сегодня, 25 февраля, убирать снег и наледь с улиц Саратова будут более 350 машин и свыше 190 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, организовано 14 звеньев спецтехники. Это самосвалы и фронтальные погрузчики.

Они будут работать на участках улиц Мясницкая, Серова, Вольская, Аэропорт, проспект Энтузиастов.

Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 1,2 млн тыс. кубометров снега, израсходовано около 4 тыс. тонн реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU