Под Саратовом «Лада Веста» сбила женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-25T08:34:05+03:00

Она шла по обочине в ту же сторону, что и машина

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В Самойловке Саратовской области вчера днем, 24 февраля, случилось ДТП с участием пешехода.

- В 12:45 у дома №129 по улице Ленина 33-летний водитель «Лады Веста» сбил 54-летнюю женщину, которая шла по обочине в ту же сторону, что и машина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU