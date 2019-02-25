Под Саратовом «Лада Веста» сбила женщину-пешехода
Она шла по обочине в ту же сторону, что и машина
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В Самойловке Саратовской области вчера днем, 24 февраля, случилось ДТП с участием пешехода.
- В 12:45 у дома №129 по улице Ленина 33-летний водитель «Лады Веста» сбил 54-летнюю женщину, которая шла по обочине в ту же сторону, что и машина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU