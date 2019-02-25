Саратовец с московской пропиской угнал у женщины иномарку
Машина была заправлена 5 литрами бензина
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Вчера, 23 февраля, полиция Волжского района Саратова раскрыла угон машины у 40-летней женщины.
- По ее словам, в период с 15:00 до 17:00 этого же дня кто-то угнал ее Daewoo Matiz перламутрово-голубого цвета, в баке которого было 5 литров бензина. Иномарка стояла около дома на 1-м Соколовогорском проезде, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 24-летний саратовец, зарегистрированный в Москве. Он во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело, а машину вернули владельцу. Возможно, это будет его вторая судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU