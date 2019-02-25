Водитель в Балакове сбил сразу трех человек
ДТП случилось на пешеходном переходе
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Днем 24 февраля в 15:30 у дома №18 по улице Факел Социализма в Балакове случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода.
В ГИБДД Саратовской области уточнили, что виновником аварии стал 38-летний водитель ВАЗ-21140.
- По предварительным данным, при проезде нерегулируемого перехода он не уступил дорогу и наехал на пешеходов: 39 и 47-летнего мужчин и 51-летнюю женщину. Они направлялись через дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, — уточнили в ГИБДД.
С различными травмами все трое были госпитализированы. Позднее из больницы были отпущены женщина и старший из мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU