2019-02-25T08:23:20+03:00
Происшествия

В туалете ТЦ на Московской электрик украл телефон

Преступление произошло с 12:30 до 13:00 18 января
Ольга Муравлёва
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В Саратове правоохранители и росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона.

- Утром 22 января в полицию пришел 36-летний мужчина, который рассказал, что с 12:30 до 13:00 18 января в туалете торгового центра на Московской у него кто-то похитил Nokia 950 за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка задержали 56-летнего не судимого электрика. Он признался в преступлении, у него забрали украденный телефон и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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