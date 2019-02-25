В туалете ТЦ на Московской электрик украл телефон
Преступление произошло с 12:30 до 13:00 18 января
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В Саратове правоохранители и росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона.
- Утром 22 января в полицию пришел 36-летний мужчина, который рассказал, что с 12:30 до 13:00 18 января в туалете торгового центра на Московской у него кто-то похитил Nokia 950 за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Стражи порядка задержали 56-летнего не судимого электрика. Он признался в преступлении, у него забрали украденный телефон и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU