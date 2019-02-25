В Саратове у безработного украли алкотестер за 20 тыс. рублей
В Саратове правоохранители нашли подозреваемого в краже у безработного алкотестера Drivesafe.
- В шесть вечера 7 февраля в полицию пришел 38-летний мужчина, проживающий на улице Пугачева и рассказал, что 23 января с 6:00 до 7:00 кто-то в приемном отделении больницы №12 похитил прибор, стоимость которого более 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Стражи порядка возбудили уголовное дело и в ходе розыска доставили в отдел 34-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. Он признался в преступлении, на него оформили подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU