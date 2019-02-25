Три жителя Балашова отравились газом

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-25T08:10:50+03:00

Пострадали две женщины и мужчина

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В Балашове Саратовской области три человека отравились газом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Коммунистическая, в доме №58.

На месте работали сотрудники областной службы спасения, которые оказали первую помощь двум женщинам, 55 и 79 лет, а также 56-летнему мужчине. Гражданок госпитализировали, мужчина не захотел отправляться в медучреждение.

Напомним, в Саратове в субботу газом отравились трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU