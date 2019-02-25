Три жителя Балашова отравились газом
Пострадали две женщины и мужчина
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области три человека отравились газом.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Коммунистическая, в доме №58.
На месте работали сотрудники областной службы спасения, которые оказали первую помощь двум женщинам, 55 и 79 лет, а также 56-летнему мужчине. Гражданок госпитализировали, мужчина не захотел отправляться в медучреждение.
Напомним, в Саратове в субботу газом отравились трое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU