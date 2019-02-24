Саратовский «Сокол» проиграл «Дружбе» из Майкопа

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-24T18:08:03+03:00

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Сегодня, 24 февраля, в Адлере прошел товарищеский матч футболистов саратовского «Сокола» и команды «Дружба» из Майкопа.

Наши спортсмены уступили южным соперникам со счетом 0:1. Наш спортсмен Иван Костылев на 33 минуте послал мяч в сетку, но у снаряда зафиксировали положение «вне игры». Поэтому результат не был засчитан. Единственный засчитанный гол был забит на 87 минуте футболистом «Дружбы».

Об этом сообщается на профильном сайте ПФК «Сокол» Саратов.

Такой исход событий не оставил местных болельщиков в радостных чувствах. Ведь команда проигрывает уже третий матч.

ИСТОЧНИК KP.RU