2019-02-24T18:08:03+03:00
Общество

Саратовский «Сокол» проиграл «Дружбе» из Майкопа

Игра закончилась со счетом 0:1
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 февраля, в Адлере прошел товарищеский матч футболистов саратовского «Сокола» и команды «Дружба» из Майкопа.

Наши спортсмены уступили южным соперникам со счетом 0:1. Наш спортсмен Иван Костылев на 33 минуте послал мяч в сетку, но у снаряда зафиксировали положение «вне игры». Поэтому результат не был засчитан. Единственный засчитанный гол был забит на 87 минуте футболистом «Дружбы».

Об этом сообщается на профильном сайте ПФК «Сокол» Саратов.

Такой исход событий не оставил местных болельщиков в радостных чувствах. Ведь команда проигрывает уже третий матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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