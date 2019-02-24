2019-02-24T17:56:41+03:00
Общество

Сегодня ночью 500 единиц техники будут чистить Саратов от снега

Для работы организовано 13 звеньев
Дарья Вострикова
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля улицы Саратова от снега будут чистить 13 звеньев спецтехники МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба благоустройства» и привлеченных спецмашин. В общей сумме около 500 единиц.

- Сегодня расширят дорогу на Миллеровской, 1-й Прокатной улицах, 1-м проезде Танкистов и 6-м Динамовском , в поселке Юбилейный и на Кумысной поляне, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

Кроме того, будут расчищены участки на улицах Мясницкая, Серова, Большая Горная, Рахова, Аткарская, Танкистов и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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