В Саратовской области на мартовские праздники пустят восемь дополнительных электричек
На мартовские праздники в Саратовской области будут ходить дополнительные электрички.
6 и 7 марта пройдут рейсы:
—№ 6518 Саратов – Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Красный Кут в 18:58;
— № 6520 Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на ст. Александров Гай в 21:51
7 и 8 марта:
— № 6519 Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 3:14, прибытие на ст. Красный Кут в 5:58;
— № 6517 Красный Кут – Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 6:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 8:20;
Еще два рейса назначены именно на седьмое число:
— № 6022 Саратов – Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;
— № 6024 Ершов – Озинки, отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23:11.
В заключительный день праздников у горожан появится возможность уехать из Озинок в Ершов рейсом № 6023. Он отправится со станции Озинки в 2:51, а приедет в конечную точку в 4:51.
ИСТОЧНИК KP.RU