2019-02-24T14:46:18+03:00
Общество

В Саратовской области на мартовские праздники пустят восемь дополнительных электричек

Дополнительные рейсы пройдут 6, 7 и 8 марта
Дарья Вострикова
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На мартовские праздники в Саратовской области будут ходить дополнительные электрички.

6 и 7 марта пройдут рейсы:

—№ 6518 Саратов – Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Красный Кут в 18:58;

— № 6520 Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на ст. Александров Гай в 21:51

7 и 8 марта:

— № 6519 Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 3:14, прибытие на ст. Красный Кут в 5:58;

— № 6517 Красный Кут – Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 6:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 8:20;

Еще два рейса назначены именно на седьмое число:

— № 6022 Саратов – Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;

— № 6024 Ершов – Озинки, отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23:11.

В заключительный день праздников у горожан появится возможность уехать из Озинок в Ершов рейсом № 6023. Он отправится со станции Озинки в 2:51, а приедет в конечную точку в 4:51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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