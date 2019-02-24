Николай Панков: фильм «Неизвестный Володин» — урок для чиновников

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-24T14:26:37+03:00

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Сегодня, 24 февраля, депутат Николай Панков поделился впечатлениями о фильме «Неизвестный Володин» в своем телеграм-канале «Пара слов».

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- Этот фильм, премьера которого прошла сегодня на «ГТРК-Саратов», заставляет задуматься каждого. Тех, кто далёк от политики - о том, какой непростой путь он преодолел, помогая людям, решая их проблемы. Думая не о карьере, а о справедливости, жертвуя многим. Как поступали и его прадеды, не сдаваясь в самых тяжелых обстоятельствах. Потому что служили для совести и людей.

Политикам и чиновникам этот фильм - урок, чтобы за бумажной волокитой и политическими акциями не забывали о главном в своей работе. Что они должны быть полезными нашим гражданам. И не смели отгораживаться от них и допускать неуважения.

А тем, кто забыл (или делает вид) как было на самом деле, фильм - хорошее напоминание. Нельзя сломить и использовать в своих интересах лучшие стремления людей. Народ всегда на стороне тех, кто живёт его проблемами. И жизнь все расставляет по местам, — сказал Николай Панков.

Неизвестный Володин. Саратов-Москва..Ровно 20 лет назад вице-губернатор Саратовской области Вячеслав Володин оставляет свой пост и уезжает в Москву. Что этому предшествовало, почему Саратовская область ни на один год не уходила из поля зрения нашего земляка? Об этом смотрите в документальном фильме "Неизвестный Володин. Саратов-Москва". Адрес нашего сайта gtrk-saratov.ru гтрк-саратов.рф вк https://vk.com/sargtrk facebook https://www.facebook.com/gtrk.saratov Смотрите нас в прямом эфире на сайте http://gtrk-saratov.ru/shows/gtrk_saratov_online/ Пишите нам! Эл. почта vesti-saratov@yandex.ru Адрес: 410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 7 интернет- редакция: (8452) 49-50-85 продюсерская служба: (8452) 391-691 *Филиал ВГТРК ГТРК "Саратов" является единственным автором и правообладателем исключительных прав на данный видеоматериал. В соответствии с гл.69,70 части 4 ГК РФ использование видеряда и фрагментов видеоматериала разрешено только с согласия правообладателя филиала ВГТРК ГТРК "Саратов".

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