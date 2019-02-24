Только один житель Фрунзенского района пожаловался на плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-24T13:49:24+03:00

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За прошедшие сутки, 23 февраля, на телефоны горячих линий единой дежурно-диспетчерской службы Саратова поступило 709 звонков.

Четверо человек сообщили о пожарах, по два звонка приходились на обращения об авариях и несчастных случаях. Кроме того, 11 жителей рассказали об остановке движения транспорта, а 359 саратовцев вызвали экстренные службы, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

На плохую уборку снега пожаловались 19 человек. Большего всего обращений пришлось на Ленинский район, по три на Кировский и Октябрьский. Во Фрунзенском районе решением этого вопроса остался недоволен только один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU