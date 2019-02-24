2019-02-24T13:35:11+03:00
Общество

Улицы Саратова от снега будут чистить 350 единиц спецтехники

Для работы создано 13 звеньев
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 февраля, улицы Саратова от снега будут чистить 350 единиц спецтехники, а также 122 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, сегодня расширят дороги на Лесопарковой и Карьерной улицах, участке Ново-Астраханского шоссе от Крымской до 7-й Нагорной улицы, а также на Кумысной поляне.

Убирать Большую Горную, Первомайскую,Шелковичную, Мясницкую улицы, а также площади Кирова и Ленина будут 13 звеньев спецтехники.

Вчера, 23 февраля, с улиц вывезли более 17 кубометров снега. На дороги высыпали три тонн песко-соляной смеси и восемь тонн реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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