2019-02-24T11:18:37+03:00
Общество

Саратовская теннисистика увезла две бронзы с турнира в Венгрии

Она выступила одиночно и в паре
Дарья Вострикова
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Саратовская теннисистка Анастасия Потапова дважды заняла третье место на турнире WTA в Будапеште. Это категория турниров Женской теннисной ассоциации, существующая с 2009 года.

В одиночной категории спортсменка оставила позади соперниц из Великобритании, Германии, Румынии. Однако, в полуфинале она уступила Маркетой Вондроушовой из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

В паре с русской спортсменкой Анной Блинковой Анастасия Потапова тоже заняла третье место. Их обошел дуэт Екатерина Александровой и Веры Звонаревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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