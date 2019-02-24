2019-02-24T10:55:56+03:00
Общество

Канализация заливает трамвайные пути в Заводском районе Саратова

Об этом рассказали в соцсетях очевидцы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 февраля, саратовец пожаловался на канализацию, заливающую трамвайные пути, в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

- Потом на 6-м Динамовском проезде. Вода по Миллеровской улице и 5-му Динамовскому проезду добралась до путей на Огородной улице, — делится Сергей Чернов.

В комментариях к записи горожанка Екатерина Иващенцева поделилась снимками затопленного участка.

А пользователь Владислава Кизенкова с грустью заметила, что если проблему не решить, могут возникнуть перебои с транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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