Канализация заливает трамвайные пути в Заводском районе Саратова
Об этом рассказали в соцсетях очевидцы
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Сегодня, 24 февраля, саратовец пожаловался на канализацию, заливающую трамвайные пути, в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».
- Потом на 6-м Динамовском проезде. Вода по Миллеровской улице и 5-му Динамовскому проезду добралась до путей на Огородной улице, — делится Сергей Чернов.
В комментариях к записи горожанка Екатерина Иващенцева поделилась снимками затопленного участка.
А пользователь Владислава Кизенкова с грустью заметила, что если проблему не решить, могут возникнуть перебои с транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU