В Хвалынском районе ищут пропавшую Асию Саитгазину

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-24T08:18:14+03:00

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В Хвалынском районе ищут пропавшую 54-летнюю Асию Саитгазину (Алиеву).

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», она пропала 13 февраля.

Приметы женщины: рост 172 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы, серо-карие глаза.

На момент пропажи была одета как на фотографии: темно-синяя куртка до колен с меховым воротником, с капюшоном, темно-синяя вязаная шапка, красная кофта на молнии, серые лосины, черные зимние сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU