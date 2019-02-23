Семью с отравившими газом детьми отправили в Центр социальной помощи Саратова

СЕГОДНЯ 22:14 2019-02-23T22:14:56+03:00

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Следственный комитет Саратовской области начал проверку инцидента с отравлением детей угарным газом.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось утром 23 февраля.

По версии следствия, в частном доме на 1-м Магнитном проезде, где проживает семья с тремя детьми, мать заметила, что они плохо себя чувствуют. При этом в доме ощущался запах газа.

Женщина срочно проветрила помещение и вызвала аварийную газовую службу и «скорую помощь».

Медики госпитализировали двух трехлетних мальчиков и пятилетнюю девочку. В больнице было установлено, что они отравились угарным газом, но находятся в удовлетворительном состоянии. С согласия матери их отпустили домой.

Осмотр дома показал, что он отапливается газовым котлом. По предварительной версии, отключающая автоматика не сработала, несмотря на снижения тяги и накопление угарного газа в помещении.

Газовый котел оказался неисправен. Фото СУ СК по Саратовской области

Так как котел признан неисправным, семью направили в Центр социальной помощи семье и детям Саратова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU