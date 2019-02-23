Семью с отравившими газом детьми отправили в Центр социальной помощи Саратова
Следственный комитет Саратовской области начал проверку инцидента с отравлением детей угарным газом.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось утром 23 февраля.
По версии следствия, в частном доме на 1-м Магнитном проезде, где проживает семья с тремя детьми, мать заметила, что они плохо себя чувствуют. При этом в доме ощущался запах газа.
Женщина срочно проветрила помещение и вызвала аварийную газовую службу и «скорую помощь».
Медики госпитализировали двух трехлетних мальчиков и пятилетнюю девочку. В больнице было установлено, что они отравились угарным газом, но находятся в удовлетворительном состоянии. С согласия матери их отпустили домой.
Осмотр дома показал, что он отапливается газовым котлом. По предварительной версии, отключающая автоматика не сработала, несмотря на снижения тяги и накопление угарного газа в помещении.
Газовый котел оказался неисправен. Фото СУ СК по Саратовской области
Так как котел признан неисправным, семью направили в Центр социальной помощи семье и детям Саратова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU