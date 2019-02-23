В День защитников Отечества в Саратове освятили колокол в храме в парке Победы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-23T16:15:06+03:00

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Сегодня, в День защитников Отечества, в Саратове проходят праздничные мероприятия. В Музее боевой и трудовой славы в парке Победы состоялась презентация книги Бориса Громова «75 Борис Громов», посвященной командующему 40-й Армией в Афганистане, Герою Советского Союза, генерал-полковнику, почетному жителю г. Саратова Борису Громову.

У памятника «Землякам, погибшим в локальных воинах» на Соколовой горе прошли митинг и возложение цветов, приуроченные к праздничному дню.

В Храме Святого благоверного князя Александра Невского в парке Победы состоялось освящение колокола. Колокол передан храму в дар от генерала Бориса Громова, о чем говорит надпись на колоколе - «ПОПЕЧЕНИЕМ ГЕНЕРАЛА БОРИСА ГРОМОВА СО СРОДНИКАМИ ВО СЛАВУ БОЖИЮ В ЛЕТО 2018 ОТ РХ». Колокол был сегодня установлен в звонницу храма. Звонница приобрела завершенный вид, пустующее место было занято даром командарма. Колокольный звон известил всю округу о завершении работ по водружению колокола.

В праздничных мероприятиях в парке Победы приняли участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, депутаты Саратовской областной Думы Николай Семенец и Юлия Литневская, начальник саратовской таможни, член Совета высших офицеров при Губернаторе области Сергей Овсянников, ВРИО военного комиссара области Валерий Плотников, члены общественных организаций патриотической направленности, ветераны боевых действий и локальных конфликтов, кадеты.

Наталья Трошина, выступая на митинге, сказала: «Сегодня мы собрались, чтобы поблагодарить всех тех, кто посвятил себя делу служения Отечеству и почтить память тех, кто погиб на поле боя. День защитников Отечества объединяет ратный подвиг многих поколений. Немало испытаний преодолели воины нашей страны, начиная с древних времен, заканчивая последними локальными конфликтами. С честью наши воины справляются с боевыми задачами. Благодаря их подвигу, мужеству, силе духа мы можем спокойно жить, мирно трудиться. За это мы выражаем вам нашу признательность».

Первый заместитель министра пожелала юным участникам митинга, тем, кто «выбрал военную судьбу», «удачи в освоении военного искусства, быть достойными наследниками предшествующих поколений, сохранять дух патриотизма, настрой победителей, который присущ воинскому братству».

Справка:

Вышла книга о нашем земляке, легендарном командарме, Герое Советского Союза Борисе Всеволодовиче Громове «75 Борис Громов». Генерал-полковник Борис Громов отмечает юбилейный 75-летний день рождения.

Автор книги — журналист, прошедший Афганистан, Юрий Абрамов. Несколько глав книги посвящены Саратову. В издании описываются школьные годы Бориса Громова, которые прошли в нынешней гимназии №2. Здесь, на саратовской земле, началась и его военная карьера. Борис Всеволодович окончил Саратовское Суворовское военное училище, в котором в настоящее время расположен лицей №4. По признанию самого Бориса Всеволодовича, он хранит самые добрые и теплые воспоминания о годах детства и юности, проведенных в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU