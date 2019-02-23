2019-02-23T12:46:43+03:00
Общество

За ночь из Саратова вывезли 23 тыс. кубометров снега

Днем на работу вышли 350 единиц техники [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Ночная уборка снега на улице ГоголяНочная уборка снега на улице Гоголя
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За минувшую ночь с улиц Саратова на полигоны было вывезено около 23 тыс. кубометров снега и льда.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на дороги высыпали 64 тонны песко-соляной смеси и 33,5 тонны реагентов.

Днем 23 февраля на уборку улиц вышли 350 единиц техники — муниципальной и привлеченной от коммерческих организаций, а также 150 человек.

Звенья тяжелой техники — самосвалов и фронтальных погрузчиков — днем будут расчищать дороги на улицах Мясницкая, Державинская, Орджоникидзе, Вольская, Московская, а также на проспектах Энтузиастов, 50 лет Октября, Кирова и Театральной площади.

Дорогу планируют расширить на улицах Тульская и Химическая.

Ночная уборка снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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