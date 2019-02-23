За ночь из Саратова вывезли 23 тыс. кубометров снега
За минувшую ночь с улиц Саратова на полигоны было вывезено около 23 тыс. кубометров снега и льда.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на дороги высыпали 64 тонны песко-соляной смеси и 33,5 тонны реагентов.
Днем 23 февраля на уборку улиц вышли 350 единиц техники — муниципальной и привлеченной от коммерческих организаций, а также 150 человек.
Звенья тяжелой техники — самосвалов и фронтальных погрузчиков — днем будут расчищать дороги на улицах Мясницкая, Державинская, Орджоникидзе, Вольская, Московская, а также на проспектах Энтузиастов, 50 лет Октября, Кирова и Театральной площади.
Дорогу планируют расширить на улицах Тульская и Химическая.
Ночная уборка снега в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU