2019-02-23T12:49:11+03:00
Общество

Следователи изымают документы в саратовской клинике, где умерла пациентка

Персонал будет опрошен
Екатерина Семенова
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Клиника TerraSomniaКлиника TerraSomniaФото: Ольга Муравлёва
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СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту гибели пациентки в клинике пластической хирургии.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 39-летняя женщина скончалась вечером 21 февраля после проведенной операции.

Следователи проводят судебно-медицинское исследование для установления причин смерти, в клинике истребована медицинская документация о проведенной операции. Будет опрошен медперсонал.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Речь идет о клинике TerraSomnia.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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