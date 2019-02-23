Следователи изымают документы в саратовской клинике, где умерла пациентка
СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту гибели пациентки в клинике пластической хирургии.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 39-летняя женщина скончалась вечером 21 февраля после проведенной операции.
Следователи проводят судебно-медицинское исследование для установления причин смерти, в клинике истребована медицинская документация о проведенной операции. Будет опрошен медперсонал.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Речь идет о клинике TerraSomnia.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Радаев поручил расследовать гибель пациентки в клинике Саратова
Будут сделаны выводы о законности работы медучреждения
ИСТОЧНИК KP.RU