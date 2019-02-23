Для саратовцев открыто движение по казахстанской трассе
Девять сел в Саратовской области остаются отрезаны от мира
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Утром 23 февраля было снято ограничение для движения по трассе республиканского значения Уральск — Таскала — граница Республики Казахстан.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ограничения были сняты в 8 часов утра для всех видов транспортных средств.
Участок проходит по территории Казахстана.
При этом в Саратовской области до сих пор остаются занесенными дороги к девяти селам — в Новоузенском, Изинском и Пугачевском районах. Ситуация осложняется сильной метелью — трассу заметает практически сразу, как ее расчистят.
ИСТОЧНИК KP.RU