2019-02-23T10:24:58+03:00
Общество

Для саратовцев открыто движение по казахстанской трассе

Девять сел в Саратовской области остаются отрезаны от мира
Екатерина Семенова
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Утром 23 февраля было снято ограничение для движения по трассе республиканского значения Уральск — Таскала — граница Республики Казахстан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ограничения были сняты в 8 часов утра для всех видов транспортных средств.

Участок проходит по территории Казахстана.

При этом в Саратовской области до сих пор остаются занесенными дороги к девяти селам — в Новоузенском, Изинском и Пугачевском районах. Ситуация осложняется сильной метелью — трассу заметает практически сразу, как ее расчистят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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