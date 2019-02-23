Радаев поручил расследовать гибель пациентки в клинике Саратова

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-23T09:08:56+03:00

Будут сделаны выводы о законности работы медучреждения

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что будет проведено всестороннее расследование по факту смерти пациентки в клинике TerraSomnia.

- Следственные органы, Росздравнадзор, контролирующие структуры обязаны провести самое тщательное рассмотрение трагического случая, установить причины смерти пациентки. Работе специалистов и деятельности клиники будет дана правовая и экспертная оценка, сделаны беспристрастные выводы о правомерности функционирования учреждения, — подчеркнул глава региона.

Напомним, пациентка скончалась 20 февраля. Предварительно выдвинута версия, что она впала в кому от обширной кровопотери во время операции по липосакции.

ИСТОЧНИК KP.RU