2019-02-23T09:02:50+03:00
Происшествия

Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода

Тот шел по дороге в темноте и в темной одежде
Екатерина Семенова
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В Татищевском районе Саратовской области ночью 23 февраля произошло смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 600-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

Около 4 часов утра грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом сбил пешехода. Мужчина при этом шел вдоль дороги и был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Он скончался на месте.

Грузовиком управлял 32-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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