Пьяный водитель устроил тройное ДТП на Новоастраханском шоссе
Пострадали две женщины и мужчина
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На Новоастраханском шоссе Саратова столкнулись три автомобиля.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла 22 февраля напротив дома №36.
Там столкнулись Lada Kalina, Kia Optima и Niva.
При этом, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina был пьян. Следствие полагает, что он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. От удара Kia развернуло и в этот момент в нее врезалась Niva.
Пострадал виновник ДТП и две женщины — из иномарки и второго отечественного авто, одна из которых, 72-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU