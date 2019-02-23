Пьяный водитель устроил тройное ДТП на Новоастраханском шоссе

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-23T14:22:48+03:00

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На Новоастраханском шоссе Саратова столкнулись три автомобиля.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла 22 февраля напротив дома №36.

Там столкнулись Lada Kalina, Kia Optima и Niva.

При этом, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina был пьян. Следствие полагает, что он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. От удара Kia развернуло и в этот момент в нее врезалась Niva.

Пострадал виновник ДТП и две женщины — из иномарки и второго отечественного авто, одна из которых, 72-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU