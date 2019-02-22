В Саратове на ночную уборку выйдет полтысячи единиц техники

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-22T18:04:30+03:00

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В Саратове в ночь с 22 с 23 февраля город будут очищать 500 единиц муниципальной и привлеченной техники.

- На Чернышевского, Театральной площади, Вольской, Радищева, Мясницкой, Степана Разина, 1-м проезде Танкистов, Рахова и Жуковского выйдут на работу 17 звеньев, состоящих из фронтальных погрузчиков, самосвалов и подметально-уборочных машин, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Проезжую часть будут расширять с помощью ротора и грейдера на Большой Горной, Соколовой, Рахова, Усть-Курдюмском шоссе, Прудовой, Новоузенской, Кумысной поляне и Политехнической. На Студеной улице с дороги гидромолот уберет наледь.

Однако для автомобилистов на ночь закроют некоторые участки улиц в Саратове, а именно: Вольскую (от Рабочей до Бахметьевской), Мясницкую (от Большой Горной в сторону Соколовогорской), Шелковичную (от Большой Садовой вверх), а также Жуковского (от Планерной до Навашина).

Водителей предупредили о закрытии дорогФото: Ольга Муравлёва

ИСТОЧНИК KP.RU