В Саратове москвич на авто выехал на выделенные трамвайные пути

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-22T16:41:43+03:00

Он пристроился за вагоном у Детского парка

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Жительница Саратова пожаловалась на автомобилиста, который выехал на трамвайные пути.

Как рассказала «КП-Саратов» очевидица Софья Галкина, опубликовавшая в соцсети «ВКонтакте» пост, автолюбитель выехал вслед за трамваем на выделенную линию.

По ее словам, водитель был весьма недоволен тем, что попал на фотоснимок.

- Увидев меня, ещё и матом начал орать, — сообщила Софья Галкина.

Инцидент произошел у диспетчерской трамваев №9 и 10 возле Детского парка. На автомобиле номера московского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU