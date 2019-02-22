В Саратове удивились обещанной дольщикам поддержке из федерального центра

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-22T16:36:09+03:00

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Заседание по вопросам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области 22 февраля ознаменовалось ярким инцидентом.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», выяснилось, что региональные власти не знали, что обманутыми дольщиками трех домов ООО «СаратоврегионстройС» занялась структура «Единой России», возглавляемая депутатом Госдумы. Саратовские депутаты ГД тоже были в недоумении.

На заседании обсудили тему, сколько создавать ЖСК на недостроенных объектах «СаратоврегионстройС» — один, два или три. При этом дольщики сами высказались, что они понимают: пока вопрос не решится, достройка домов не начнется. При этом они заявили, что с ними уже провели переговоры представители партии «Единая Россия» из федеральной структуры, которая занимается вопросами обманутых дольщиков.

- Мы встречались с группой Якубовского, депутата Госдумы (руководитель рабочей группы Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите обманутых дольщиков, депутат Государственной Думы Александр Якубовский — прим. ред.), который возглавляет в «Единой России» работу с обманутыми дольщиками. Нам предложено написать заявления в госкомпанию «ДОМ.РФ» на имя ее руководителя Плутника о том, чтобы включить наши дома в программу по приоритетной достройке, — заявили дольщики.

Это заявление повергло в шок присутствующих единороссов, а депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, которая покидала зал, вернулась с интересом дослушать озвученную историю. Спикер облдумы Иван Кузьмин, ведущий собрание, заявил, что в таком случае областные власти пока приостанавливают все действия по этим трем многоэтажкам, «чтобы не навредить вам, оставляем все на нулевом варианте».

- Мы очень удивлены услышанным, — заявила Татьяна Касаева, депутат ГД от «Единой России». По ее словам, она только что позвонила коллеге Якубовскому и тот заявил, что никакую группу в Саратов не посылал, и вообще об этих саратовских объектах слышит впервые.

Касаева и Кузьмин попросили себе копии этих заявлений и пообещали выяснить, что же произошло на самом деле, и кто же встречался и что обещал саратовским дольщикам от имени «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU