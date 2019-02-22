Иван Кузьмин: Реготделение «Единой России» готовится к предварительному голосованию

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-22T16:06:51+03:00

Жители Саратова смогут выбрать кандидатов от «Единой России» на дополнительные выборы в областную и городскую Думы 26 мая

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Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» проведет предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и Саратовской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на дополнительных выборах 8 сентября 2019 года.

Прием заявок от желающих принять участие в процедуре начнется уже в ближайшее время, а Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая.

Об этом на Президиуме регионального политсовета «Единой России» в пятницу, 22 февраля, заявил секретарь реготделения Партии, председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин. Он добавил, что предварительное голосование пройдет также в нескольких районах области, где в сентябре предстоит избирать депутатов представительных органов муниципальных образований.

- «Единая Россия» — единственная в стране политическая партия, которая определяет кандидатов в депутаты всех уровней открыто, вместе с жителями. Для этого на протяжении уже нескольких лет мы запускаем процедуру предварительного голосования, в которой может принять участие любой желающий. Практика показала, что жители области активно участвуют в предварительном голосовании. Уверен, этот год не станет исключением и вместе с людьми мы определим самых достойных кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на предстоящие выборы, — подчеркнул Иван Кузьмин.

На федеральном уровне старт процедуре предварительного голосования «Единой России» дал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета в четверг, 21 февраля.

- Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, — победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая, — отметил Турчак.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.

По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ — это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи, — заключил он.

Как сообщили в пресс-службе Центрального исполнительного комитета «Единой России», в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU