В Саратове обманутые дольщики просят правительство уговорить Писного достроить их дом

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-22T16:00:33+03:00

Они уверены, что только у него есть ресурсы

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области 22 февраля проходит очередное заседание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня на рассмотрении 14 объектов, судьба которых до сих пор не ясна и срок начала достройки не определен.

Два дома «Фонда жилищного строительства» — по Ильинскому проезду и по улице Политехническая — имеют схожие проблемы и пока не имеют потенциального инвестора. Обманутые дольщики еще не создали новых ЖСК — до тех пор ни один инвестор не будет рассматривать достройку домов. Ведущий заседание спикер облдумы Иван Кузьмин и докладчик мэр Саратова Михаил Исаев подчеркнули, что без ЖСК дело не сдвинется.

По «Капитель-2000» и многоэтажной застройке между улицей Чернышевского, 3-м Дягтярным проездом и Волжским проездом ситуация крайне сложная — многочисленные судебные иски по земельным участкам на месте, где должны были возводится многоэтажки. либо в процессе, либо только готовятся. Здесь потеряли свои деньги 295 дольщиков.

Почти столько же, 223 пострадавших собственника банкрота ООО «Геотехника-ФИН», на улице Федоровская, (ЖСК Федоровская, 6) также пока на уровне споров и постановки на кадастровый учет участка.

На пересечении улиц Чапаева и Зарубина должен был строиться ЖСК «Времена года». Председатель кооператива заявила, что никто из застройщиков не заинтересовался строительство их домом на 400 с лишним квартир. Единственный, кто отозвался и проводит встречи с людьми — депутат облдумы и руководитель АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной.

- Только у него есть ресурсы. Только на него мы смотрим и будем просить нам помочь. Просим министерство и правительство уговорить и заинтересовать этого человека, чтобы он взялся за достройку дома. Кто сможет построить наш сложный дом? Только Леонид Писной, — заявила председатель ЖСК.

Депутат Госдумы Татьяна Касаева, которая курирует этот дом, поздравила всех мужчин с будущим праздником защитников Отечества и заметила, что они должны защищать, в том числе, и обманутых дольщиков.

- Большинство в наших активных группах дольщиков — женщины, а в органах власти — мужчины. Мы просим на собрание в минстрое в ближайшую среду придти представителей администрации и Леонида Писного. Дольщики изменили свое настроение, они едины, все суды завершены. Нам нужен инвестор и четкая дорожная карта, как построить дом, — заявила Касаева.

ИСТОЧНИК KP.RU