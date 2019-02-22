Прокуратура помогла получить лекарство диабетику из Балашова

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-22T15:52:52+03:00

Мужчине только один раз выдавали иглы для инъекций

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Прокуратура Балашова выявила нарушения в исполнении законодательства при обеспечении лекарственными препаратами. Проверку провели по обращению 52-летнего местного жителя.

Установлено, что мужчина страдает хроническим диабетом, а также артериальной гипертензией. Он наблюдается у специалистов ГУЗ СО «Балашовская районная больница» и включен в региональный регистр больных которые получают лекарства за счет регионального бюджета, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Однако с июля по декабрь 2018 года мужчина не мог получить в районной больнице лекарство в срок. Иглы для инъекций он получил только один раз.

После представления, внесенного в адрес главврача балашовской районной больницы, нарушения были устранены.

Мужчину в полном объеме обеспечили лекарством, иглами и шприцами.

ИСТОЧНИК KP.RU