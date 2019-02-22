Под Саратовом столкнулись Opel и Chevrolet с тремя детьми

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-22T15:34:23+03:00

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Сегодня, 22 февраля, в районе села Каменка Марксовского района столкнулись Opel и Chevrolet.

- Пассажир немецкой легковушки незначительно пострадал. На попутном автомобиле он уехал в село Каменка. В Chevrolet находились мужчина, женщина и трое детей. Травму получил только 15-летний ребенок, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

От госпитализации они отказались и, по предварительным данным, никто из них так и не обратился в больницу.

На месте работают сотрудники Облспаса. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU